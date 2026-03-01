История кота-убийцы

Кто-то однажды решил, что любовь нужно заслужить. Кто-то однажды продолжил эту мысль и сказал: «Чтобы сохранить любовь, ты должен быть идеальным». Как хорошо, что это неправда.

Режиссер Светлана Кузянина обратилась к книге-бестселлеру «Дневник кота-убийцы» Энн Файн. Это живые, наполненные юмором и иронией истории-размышления кота Таффи о мире и людях вокруг. И если приглядеться, Таффи удивительным образом напоминает ребёнка. Такой же непредсказуемый. Такой же честный в своих желаниях и искренне не понимающий, почему взрослые так нервничают из-за какого-то испорченного платья.

Тема терпения, терпимости и взаимопонимания особенно важна в этом спектакле.

Ведь когда мама пребывает в ужасе от разорённых клумб, папа грозит «навсегда заколотить кошачью дверцу», кажется, что никто не понимает и не любит кота. Но любовь часто принимает причудливые формы. Спектакль дарит возможность с иронией посмотреть на себя со стороны: увидеть, как мы порой бываем смешны в своих эмоциональных всплесках из-за мелочей.

Пространство спектакля вдохновлено атмосферой 1960-х, наполнено живыми ритмами The Beatles и нешуточными страстями — из-за кролика, из-за царапин на экране телевизора, из-за того, что любовь так трудно бывает разглядеть за грудой разбитых безделушек.

Это история для всех, кто когда-либо чувствовал себя непонятым. Для всех, кто когда-либо пытался кого-то переделать. И для тех, у кого дома живёт кот, который скидывает с подоконника вашу любимую кружку — и даже не думает извиняться. Это спектакль для детей и родителей. Потому что понимать друг друга никогда не рано и никогда не поздно.