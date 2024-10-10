История двух сестер

Су Ми возвращается домой после продолжительного пребывания в психиатрической клинике и воссоединяется со своей младшей сестрой. В их некогда уютном доме царит атмосфера тревоги и страха, 一 все из-за новой женщины отца, нервной и безумной мачехи девочек. Сестры должны разгадать тайну исчезновения матери, разобраться с призраками прошлого, чтобы восстановить свою связь и найти выход из лабиринта ужасов, охватившего их семью.
- Страна
- Южная Корея
- Режиссёр
- Ким Чжи Ун
- Актёры
- Ким Кап Су, Ем Чон А, Им Су Чжон, Мун Гын Ен, Пак Ми Хен, У Ги Хон, Ли Сын Би, Ли Дэ Ен, Сон Ин Хек, Ли Ен Силь, Но Сын Чжин
- Продолж.
- 118 мин.
- Премьера
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2024-10-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Фильм ужасов, Драма