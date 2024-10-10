История двух сестер

Су Ми возвращается домой после продолжительного пребывания в психиатрической клинике и воссоединяется со своей младшей сестрой. В их некогда уютном доме царит атмосфера тревоги и страха, 一 все из-за новой женщины отца, нервной и безумной мачехи девочек. Сестры должны разгадать тайну исчезновения матери, разобраться с призраками прошлого, чтобы восстановить свою связь и найти выход из лабиринта ужасов, охватившего их семью.