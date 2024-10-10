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История двух сестер

Су Ми возвращается домой после продолжительного пребывания в психиатрической клинике и воссоединяется со своей младшей сестрой. В их некогда уютном доме царит атмосфера тревоги и страха, 一 все из-за новой женщины отца, нервной и безумной мачехи девочек. Сестры должны разгадать тайну исчезновения матери, разобраться с призраками прошлого, чтобы восстановить свою связь и найти выход из лабиринта ужасов, охватившего их семью.

Страна
Южная Корея
Режиссёр
Ким Чжи Ун
Актёры
Ким Кап Су, Ем Чон А, Им Су Чжон, Мун Гын Ен, Пак Ми Хен, У Ги Хон, Ли Сын Би, Ли Дэ Ен, Сон Ин Хек, Ли Ен Силь, Но Сын Чжин
Продолж.
118 мин.
Премьера
2024-10-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Фильм ужасов, Драма

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