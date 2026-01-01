История дельфина: Каникулы на Багамах

Юная Сара мечтает стать морским биологом. Ей очень хочется приносить пользу, изучая морских животных. Первым шагом к ее работе мечты становится стажировка на Абако, одном из Багамских островов, где находится морской заповедник. В разгар обучения начальник биостанции заболевает, и власть переходит к его алчному племяннику, который собирается закрыть заповедник и продать всех дельфинов. Чтобы спасти животных, Сара и ее друзья решают устроить шикарное морское шоу с прямой трансляцией.
- Режиссёр
- Робин Конли
- Актёры
- Кайли Никкельс, Люк Кампанелла, Нова Чес, Соль Литерас, Крэнстон МакДональд
- Продолж.
- 88 мин.
- Премьера
-
8 января 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение