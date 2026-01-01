Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 230
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

История дельфина: Каникулы на Багамах

Юная Сара мечтает стать морским биологом. Ей очень хочется приносить пользу, изучая морских животных. Первым шагом к ее работе мечты становится стажировка на Абако, одном из Багамских островов, где находится морской заповедник. В разгар обучения начальник биостанции заболевает, и власть переходит к его алчному племяннику, который собирается закрыть заповедник и продать всех дельфинов. Чтобы спасти животных, Сара и ее друзья решают устроить шикарное морское шоу с прямой трансляцией.

Режиссёр
Робин Конли
Актёры
Кайли Никкельс, Люк Кампанелла, Нова Чес, Соль Литерас, Крэнстон МакДональд
Продолж.
88 мин.
Премьера
8 января 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение

Синистер. Первое проклятие
Поймать монстра
Горничная
Мульт в кино. Выпуск № 190. Подарок для друзей
Пункт назначения: Новый аттракцион
Гринч. Ужасающий новый год
Джестер-2
Оно. Первое пришествие
Добрый доктор
История дельфина: Каникулы на Багамах