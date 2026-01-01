История дельфина: Каникулы на Багамах

Юная Сара мечтает стать морским биологом. Ей очень хочется приносить пользу, изучая морских животных. Первым шагом к ее работе мечты становится стажировка на Абако, одном из Багамских островов, где находится морской заповедник. В разгар обучения начальник биостанции заболевает, и власть переходит к его алчному племяннику, который собирается закрыть заповедник и продать всех дельфинов. Чтобы спасти животных, Сара и ее друзья решают устроить шикарное морское шоу с прямой трансляцией.