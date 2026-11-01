Городской подросток Тимур вновь приезжает в аул, где вырос его отец. Здесь он знакомится с двоюродными братьями, и их отношения с самого начала омрачены ревностью и духом соперничества. Конфликт приводит к серьезной беде — у дедушки похищают породистого жеребца, а конюшне грозит продажа. Героям предстоит не просто найти коня, но и научиться действовать как единая команда, несмотря на взаимные обиды.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Магомет-Али Найманов, Зураб Копсергенов
- Актёры
- Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева, Юсуп Омаров, Едил Анарбай, Шокан Чупанбаев, Ислам Итляшев, Руслан Баисов, Амир Найманов, Аскерхан Тагиева
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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26 ноября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия