Городской подросток Тимур вновь приезжает в аул, где вырос его отец. Здесь он знакомится с двоюродными братьями, и их отношения с самого начала омрачены ревностью и духом соперничества. Конфликт приводит к серьезной беде — у дедушки похищают породистого жеребца, а конюшне грозит продажа. Героям предстоит не просто найти коня, но и научиться действовать как единая команда, несмотря на взаимные обиды.