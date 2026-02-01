Рязань
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 14:40
Нал. EUR 91.25 / 91.20 03/03 14:40
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
345
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 944
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
747
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 271
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Искусство на линии фронта
14 марта в 19:00
Театр

Искусство на линии фронта

КДЦ «Октябрь»

14 марта 2026 года в 16:30 в рамках проекта «Искусство как терапия» в Культурно-досуговом центре «Октябрь».

Спектакль «Искусство на линии фронта» — это мост между поколениями, дань памяти великим героям прошлого и тем, кто сегодня борется за мирное небо над нашими головами.

В рамках спектакля «Искусство на линии фронта» на сцене выступят юные артисты до 17 лет.

  • Андрей Емелин — Участник шоу «Голос.Дети», Фронтмен рок-группы «Откуда Надо».
  • Алиса Винникова — участница шоу «Голос дети», двухкратный победитель «Чемпионата России по вокалу».
  • Дарья Мирошниченко — Участница шоу «Классный мюзикл», Финалистка форума Леонида Агутина.
  • Дмитрий Ядыкин — Участник шоу «Голос.Дети», победитель музыкального фестиваля «Великан Фест» в Болгарии.
  • Надежда Конакова — Ученица училища эстрадного и джазового искусства имени Гнесиных, победительница проектов Соло 01, Big Stage.
  • Ева Левчук — полуфиналистка шоу «Голос Дети» и «Детского Евровидения».

Автор проекта — 16-летняя школьница Софья Стрельцова.

«Искусство на линии фронта» — это событие, где поколения вступают в диалог и обмениваются опытом друг с другом. Каждый зритель становится частью искусства, навсегда соединяется узами любви и дружбы с творчеством. Эту терапию, которую надо пройти каждому.

Возраст
6+