14 марта 2026 года в 16:30 в рамках проекта «Искусство как терапия» в Культурно-досуговом центре «Октябрь».

Спектакль «Искусство на линии фронта» — это мост между поколениями, дань памяти великим героям прошлого и тем, кто сегодня борется за мирное небо над нашими головами.

В рамках спектакля «Искусство на линии фронта» на сцене выступят юные артисты до 17 лет.

Андрей Емелин — Участник шоу «Голос.Дети», Фронтмен рок-группы «Откуда Надо».

Алиса Винникова — участница шоу «Голос дети», двухкратный победитель «Чемпионата России по вокалу».

Дарья Мирошниченко — Участница шоу «Классный мюзикл», Финалистка форума Леонида Агутина.

Дмитрий Ядыкин — Участник шоу «Голос.Дети», победитель музыкального фестиваля «Великан Фест» в Болгарии.

Надежда Конакова — Ученица училища эстрадного и джазового искусства имени Гнесиных, победительница проектов Соло 01, Big Stage.

Ева Левчук — полуфиналистка шоу «Голос Дети» и «Детского Евровидения».

Автор проекта — 16-летняя школьница Софья Стрельцова.

«Искусство на линии фронта» — это событие, где поколения вступают в диалог и обмениваются опытом друг с другом. Каждый зритель становится частью искусства, навсегда соединяется узами любви и дружбы с творчеством. Эту терапию, которую надо пройти каждому.