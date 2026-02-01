В парижской нотариальной конторе случилось невозможное: совершено преступление, но… тело жертвы таинственным образом исчезло. В этом детективе всё не по шаблону: поиск начинается не с преступника, а с жертвы. И когда расследование заходит в тупик, единственной надеждой полиции становится хрупкая секретарша Алиса. Её оружие — не пистолет, а наблюдательность, интуиция и… безграничное обаяние. Однако дело осложняется внезапно вспыхнувшим чувством — ведь сердитый инспектор Гранден когда-то был её первой любовью.

Режиссёр Максим Ларин представляет свою версию знаменитой пьесы Робера Тома. В ироническом спектакле-детективе смело переплетаются искромётный юмор и абсурдные ситуации, а прошлое самым неожиданным образом вмешивается в настоящее.

Если что-то происходит — ищите женщину. А чтобы найти праздник — ищите наш спектакль!