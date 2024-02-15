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Иржи Килиан: Кагуя — лунная принцесса

Философская японская сказка о недостижимой мечте — в танце под бой барабанов. Спектакль классика современного танца Иржи Килиана, поставленный по мотивам японской сказки о Лунной принцессе (Кагуя-химэ), родился и живет на стыке цивилизаций и миров, в переплетении древних ритуалов и современности, в балансе между медитацией и мощным драйвом. Неземная девушка похожа на холодный драгоценный камень, что манит переливом граней. Завороженные ее гипнотическим магнетизмом и инопланетной странностью юноши вступают друг с другом в кровавые схватки за право приблизиться к ней. Но она принадлежит Луне и рано или поздно вернется домой. Сказка о Лунной принцессе — одна из важнейших в японском фольклоре. Сколь красивая, столь и печальная философская история, чем-то напоминающая сказку о Снегурочке, не могла пройти мимо театра. В 1985 году японский композитор Маки Исий написал либретто и музыку, несколько изменив сюжет сказки — покорная судьбе неземная красавица стала причиной безумств и войн. История и ее музыкальное решение увлекли знаменитого хореографа Иржи Килиана — и на свет появился удивительной красоты и внутренней силы балет. Сюжетные спектакли — редкость для Килиана, но Кагуя-химэ (Лунная принцесса) стала прекрасным исключением из правил.

Режиссёр
Маки Исий, Иржи Килиан
Актёры
Фиона Луммис, Пол Лайтфут, Соль Леон
Продолж.
69 мин.
Премьера
2024-02-15 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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