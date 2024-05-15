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Иржи Килиан: Ироничные танцы

Постановка Nederlands Dans Theater (Нидерланды).

В один вечер объединены три очень нестандартные работы легендарного хореографа Иржи Килиана: балет «Шесть танцев», короткометражный фильм-танец «КарМен» и спектакль «День рождения». Впрочем, стандартных спектаклей у Килиана и нет, его палитра практически безгранична. Один из главных «бессюжетников» современного балета и один из главных философов, блистательно работает и со смехом, с иронией, и с сатирой, иногда доводя историю до абсурда, иногда — до слез, создавая удивительный микс из разных жанров.

«Между днем рождения и днем смерти у нас есть уйма времени, наполненного творчеством, любовью и неразберихой. Изрядную часть этого времени мы проводим забавляясь и дурачась», — говорит хореограф Иржи Килиан. И подтверждает этот тезис не только серьезными, но и по-хорошему хулиганскими работами. «Шесть танцев» — блистательная миниатюра на одноименный («Шесть немецких танцев») цикл Моцарта — идеальный образец того, каким смешным может быть театр, оставаясь в рамках танцевальной парадигмы. А также несомненный пример того, как музыка и движение могут не просто взаимодействовать, а буквально прорасти друг в друга. Припудренные парики напоминают о временах Моцарта, а танец напоминает о том, что движение, как и смех, продлевает жизнь. «КарМен» — совсем иная история. Строго говоря, это и не балет вовсе.

Один из главных киноопытов Иржи Килиана — попытка объединить танец, пантомиму, немое кино, отголоски работ великих кинорежиссеров XX столетия, спецэффекты и оперу Бизе. В пространстве разрушенной угольной шахты, на автомобильной свалке разворачивается трагикомическое действие, очень отдаленно напоминающее сюжет новеллы Мериме. Страсти героев кажутся карикатурными, но, как всегда у Килиана, за клоунадой и фарсом скрываются темы совсем не шуточные. Т Танцевальный фарс «День рождения» на музыку Моцарта — еще один пример и работы с юмором, граничащим со слезами, и работы с камерой. Действие, связанное с днем рождения одной из героинь, происходит «на сцене» и «в кино» и проводит зрителей между совершенно уморительными мизансценами и трагическими монологами, между теми самыми «днем рождения» и «днем смерти», между которыми нужно все успеть и которые, на самом-то деле, не так далеки друг от друга.

В главных партиях и в «КарМен» и в «Дне рождения» — артисты труппы NDT III, «возрастного» проекта Килиана. Именно им, как считает хореограф, ирония и самоирония удаются лучше всего. Они не боятся выглядеть нелепо, смеяться над собой, и в то же время жизненный опыт и мудрость позволяют им наполнить истории глубоким смыслом. От смеха до комка в горле, от улыбки до щемящего ощущения страха и тревоги — всего один шаг, а танцем можно выразить целый спектр эмоций. Об этом вновь напоминают знаменитые работы Иржи Килиана.

Режиссёр
Иржи Килиан, Ханс Хульшер, Борис Павал Конен, Петра Латастер-Кзиш
Актёры
Карине Гиццо, Пол Лайтфут, Каролина Армента, Йохан Ингер, Фиона Луммис, Urtzi Aranburu, Сабина Купферберг, Джоконда Барбуто, Давид Крюгель, Карел Грушка, Эгон Мэдсен, Жерар Леметр
Продолж.
77 мин.
Премьера
2024-05-15 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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