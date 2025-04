Ирландское шоу CIty Pipes

Ирландское шоу — яркий незабываемый концерт от Оркестра волынщиков City Pipes совместно с ансамблем ирландского танца Celtic Wind!

Мы отправимся в чарующее путешествие по изумрудным полям и вересковым холмам. Традиционная музыка Ирландии и Шотландии пропитана духом свободы, искромётной радостью жизни и бесконечной любовью к своей земле.

На улицах Дублина мы услышим ирландскую волынку и вместе будем танцевать под зажигательные джиги. А затем отправимся в Эдинбург и устроим веселый праздник под шотландские волынки и барабаны, наслаждаясь при этом величественным звучанием органа.

Оркестр волынщиков City Pipes — один из самых неординарных представителей World music. Уникальной особенностью коллектива является яркое и вместе с тем гармоничное сочетание необычных и редких инструментов. Любая музыка, будь то рок, классика или традиция, приобретает новое, неповторимое звучание. Оркестр волынщиков City Pipes ежегодно выступает в лучших концертных залах более чем сотни городов России от Калининграда до Петропавловска-Камчатского!

Ирландское танцевальное шоу Celtic Wind представляют одни из лучших исполнителей ирландских танцев, участники крупных профессиональных танцевальных проектов в России, Европе и США, таких как Rhythm in the Night, Take the Floor (Ирландия), призёры и победители международных фестивалей народного танца и театрального искусства.