Королева российского шансона Ирина Круг выступит в Рязани с новой программой «Подари любовь»!

Зрителей ждет концерт из самых популярных песен певицы, находящих отклик в сердцах тысяч людей. Чувственная, красивая, искренняя обладательница большого сердца и чарующего тембра голоса, Ирина Круг спешит выступить перед своими фанатами и новыми поклонниками!

Песни Ирины своей мелодичностью трогают до глубины души: каждое ее выступление превращается в искренний разговор с близким и родным человеком, который смог преодолеть все трудности и невзгоды, воплотить свои мечты в жизнь, и готов поделиться всем этим со зрителями. Уникальная атмосфера этого доброго, душевного концерта позволит не только задуматься и помечтать, но и подарит массу ярких и светлых эмоций!

Ирина Круг — многократная обладательница премии «Шансон года», популярная исполнительница, певица со своим стилем и особенным репертуаром. Некоторые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и Ириной Аллегровой.