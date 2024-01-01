Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-1°
Птн, 26
-2°
Сбт, 27
-2°
ЦБ USD 88.66 0.38 26/01
ЦБ EUR 96.64 0.47 26/01
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
5 905
Зампрокурора Рязанской области рассказал о жалобах жителей региона в 2...
12 января прокуратура России отмечает 302 года с момент...
12 января 15:03
8 965
Психологи рассказали, как рязанцам выйти после праздников на работу с ...
Вернуться с новогодних каникул и сразу влиться в рабочи...
6 января 17:00
13 471
РЗН. инфо публикует список самых страшных аварий в Рязанской области в...
В Рязанской области почти за год в авариях погиб 161 че...
3 января 16:47
15 369
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Ирина Круг
28 января в 15:00
Концерты

Ирина Круг

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Королева российского шансона Ирина Круг выступит в Рязани с новой программой «Подари любовь»!

Зрителей ждет концерт из самых популярных песен певицы, находящих отклик в сердцах тысяч людей. Чувственная, красивая, искренняя обладательница большого сердца и чарующего тембра голоса, Ирина Круг спешит выступить перед своими фанатами и новыми поклонниками!

Песни Ирины своей мелодичностью трогают до глубины души: каждое ее выступление превращается в искренний разговор с близким и родным человеком, который смог преодолеть все трудности и невзгоды, воплотить свои мечты в жизнь, и готов поделиться всем этим со зрителями. Уникальная атмосфера этого доброго, душевного концерта позволит не только задуматься и помечтать, но и подарит массу ярких и светлых эмоций!

Ирина Круг — многократная обладательница премии «Шансон года», популярная исполнительница, певица со своим стилем и особенным репертуаром. Некоторые музыкальные критики сравнивают ее с Любовью Успенской, Лолитой и Ириной Аллегровой.

Возраст
12+
Жанры
Эстрада, Шансон