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Интеллектуальный реализм
21 июня в 16:00
Выставки

Интеллектуальный реализм

Выставочный зал союза художников России

21 июня в 16:00 в Выставочном зале Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина Выставочный зал состоится открытие выставки произведений петербургских художников Андрея и Николая Дмитренко «Интеллектуальный реализм».

Братья окончили Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и являются основоположниками направления в живописи, известного как «интеллектуальный реализм».

Более сорока работ, созданных по мотивам воспоминаний и впечатлениям от путешествий. Каждая картина — это история, которая заставят задуматься, это сложный ракурс, глубокие цвета и элементы, актуальные в эру цифровых технологий.

На полотнах оживают знакомые сюжеты — мосты и набережные, проспекты, залитые светом прожекторов, рекламные постеры, дворы старых улиц, стадионы, платформы вокзалов.

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