Инна Вальтер, молодая популярная звезда шансона с новой программой «Лети»! Насладитесь живым исполнением любимых песен и погрузитесь в атмосферу концерта под аккомпанемент глубокого бархатного голоса певицы!

Инна Вальтер — популярная российская певица, которая не только исполняет песни, но и сама их пишет. Ее клипы набирают миллионы просмотров, а живое общение со зрителями всегда проходит на высоком уровне. Она активно сотрудничает с другими артистами и регулярно радует поклонников своими новыми композициями.

В программе «Лети» прозвучат как уже полюбившиеся хиты, такие как «Молодой», «Не для тебя», «Корона» и «Грубая любовь», так и новинки, включая «Девочка-скандал» и «К разуму ушла». А песню «Дымом лечилась» из этой программы уже успели посмотреть более 400 миллионов человек в социальных сетях!