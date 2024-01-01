Инна Вальтер, концертный тур «Дымом лечилась».

Инна Вальтер — молодая исполнительница собственных песен, получившая невероятную популярность в YouTube. Благодаря своей искренности, песни Инны, в короткий срок, завоевали сердца огромного количества людей, а ее клипы набирают многомиллионные просмотры. Концерты Инны Вальтер — это всегда душевный диалог со зрителями. Певицу отличает невероятная открытость, теплота и красивый сильный голос. В концерте прозвучат песни «Дымом лечилась», «Молодость», «Не для тебя», «Лети», «Молодой», «Загнанный зверь» и многие другие, наиболее полюбившиеся слушателям.