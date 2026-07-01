Инициал Ди: Стадия третья

Опытный уличный гонщик Такуми Фудзивара сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кейти Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Ресукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков. Будто бы это наилучший способ улучшить свои навыки, но Такуми колеблется… Сможет ли он вообще стать профессионалом в этом непростом деле?