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Инициал Ди: Стадия третья

Опытный уличный гонщик Такуми Фудзивара сокрушительно проигрывает лидеру команды «Эмперор» Кейти Судо из-за поломки двигателя своей машины AE86. Понимая, что его способностей недостаточно, недавний выпускник средней школы встречается с лидером команды «Рэдсанс» Ресукэ Такахаси, и тот предлагает создать профессиональную команду уличных гонщиков. Будто бы это наилучший способ улучшить свои навыки, но Такуми колеблется… Сможет ли он вообще стать профессионалом в этом непростом деле?

Страна
Япония
Режиссёр
Сигэнору Кагэяма, Син Мисава
Продолж.
104 мин.
Премьера
16 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Мультфильм, Боевик, Аниме, Мелодрама, Спортивный фильм

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