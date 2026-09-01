Инфлюенсер

Мегапопулярную американскую блогершу приглашают для создания документального фильма в Европу. Роскошные отели, съемки для модных брендов, репортажи из лучших ресторанов и спа — все, о чем могла мечтать 25-летняя звезда соцсетей. Идеальное путешествие внезапно оборачивается катастрофой, когда от некоего сталкера приходит требование остановить вещание. Когда становится понятно, что преследователь следит буквально за каждым ее шагом, девушка решает провести свое расследование. Вот только смена правил в этой игре может оказаться еще более опасной.