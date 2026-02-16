Карла переезжает в некогда шикарный дом в центре Мехико, где теперь почти никто не живёт. Поскольку жильцы жаловались на паранормальную активность, девушка решает заснять призраков, чтобы раскрутить свой канал о загадочных явлениях. Ей помогает подруга-блогер, и вскоре Карла начинает ощущать чьё-то незримое присутствие.