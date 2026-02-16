Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
-10°
Чтв, 19
-5°
Птн, 20
-5°
ЦБ USD 76.74 0.12 18/02
ЦБ EUR 90.87 -0.17 18/02
Нал. USD 76.60 / 76.60 17/02 18:20
Нал. EUR 90.81 / 91.80 17/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
Вчера 12:56
422
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 2026 11:49
550
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
982
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 494
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Инферно
Кино

Инферно

Карла переезжает в некогда шикарный дом в центре Мехико, где теперь почти никто не живёт. Поскольку жильцы жаловались на паранормальную активность, девушка решает заснять призраков, чтобы раскрутить свой канал о загадочных явлениях. Ей помогает подруга-блогер, и вскоре Карла начинает ощущать чьё-то незримое присутствие.

Режиссёр
Химена Гарсия Лекуона, Эдуардо Лекуона
Актёры
Янкель Стеван, Карла Коронадо, Хулия Макео
Продолж.
89 мин.
Премьера
5 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Гренландия: Миграция
Кино
Равиоли Оли
Кино
Красавица
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 191. Уроки волшебства
Кино
Комментируй это
Кино
Убежище
Кино
Здесь был Юра
Кино
Кит-убийца
Кино
Улыбка. Зарождение зла
Кино
Посторонний
Кино
Рай под ногами матерей-2: Письмо матери
Кино
Первая