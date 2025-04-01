Валентин и Валентина — история человеческой любви и неземной нежности. История длиною в жизнь…
Спектакль «Именины Валентины» поможет зрителям заглянуть в будущее и оглянуться на прошлое, разбудит даже в самых черствых сердцах теплые и нежные чувства к нашим героям, заставит смеяться даже самых серьезных и искушенных ценителей комедии. Уморительная, заразительная Олеся Железняк покорит очередной раз своей непосредственностью и талантом острохарактерной комедийной актрисы, романтичная Юлия Меньшова добавит лиризма, а мужественный Константин Юшкевич придаст нашим дамам сил бороться за свою любовь любыми средствами, доступными и известными каждой из них.
Постановку осуществил известный режиссер Роман Самгин. Ученик Марка Захарова, режиссер московского театра Ленком, он поставил спектакль-жизнь, спектакль-драму, спектакль-праздник, спектакль, не оставляющий равнодушным никого.
Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом
- Возраст
- 12+