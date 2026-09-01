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Иллюзионисты Братья Сафроновы. Шоу «Великие Иллюзии»
21 октября в 19:00
Театр

Иллюзионисты Братья Сафроновы. Шоу «Великие Иллюзии»

МКЦ

Всемирно известные иллюзионисты Братья Сафроновы представляют уникальное шоу «Великие иллюзии», где реальность встречается с волшебством!

Это не просто шоу — это иллюзия, которая изменит ваше представление о магии! Артисты выступают без дублеров и страховки, демонстрируя невероятные трюки. И всё это происходит прямо у вас на глазах!

Станьте свидетелем выдающихся фокусов и уникальных трюков, не имеющих аналогов в мире! Это фантастическое шоу, которое понравится, как взрослым, так и детям. Вы увидите поразительные номера, включая телепортацию и чтение мыслей!

Но это еще не все! В программе присутствуют интерактивные номера, в которых могут участвовать зрители. Вы сможете стать частью волшебства, испытать незабываемые эмоции и запечатлеть момент, который останется в вашей памяти навсегда!

Братья Сафроновы не просто лучшие иллюзионисты в России, у них есть многомиллионная аудитория поклонников по всему миру и каждый мечтает посетить их выступления.

Эти мастера волшебства не просто артисты — они обладатели множества наград и званий, признанных как на международной, так и на отечественной сцене!

  • Иллюзионисты № 1 в России по мнению журнала Forbes.
  • Рекордсмены книги рекордов России 2020.
  • Рекордсмены по самым опасным трюкам в мире!
  • Победители в номинации World Best Big Illusion — Wizard Trophy 2016.
  • Обладатели специальной премии «За вклад в жанр мировой иллюзии» — Wizard Trophy2016.
  • Победители в номинации «Лучшее иллюзионное шоу» — Fashion TV 2017.
  • Победители в номинации «Лучшее иллюзионное шоу» — Silver 2018.
  • Победители в номинации «Лучшее сценическое шоу» — Vivo Awards 2020.
  • Лидеры рейтинга «Лучшее новогоднее шоу в России» — Яndex. Афиша 2020.
  • Лидеры рейтинга «Лучшее новогоднее представление Москвы» — МИА «Россия сегодня» 2020.
  • Лидеры продаж среди иллюзионных шоу России! Show-Bestseller! Sold Out Seasons 2015-2021.
  • Более 7 миллионов зрителей по всему миру!

В 2025 году шоу «M.A.R.S. Притяжение» было удостоено высшей мировой награды — «MERLIN AWARD». Международная Ассоциация Иллюзионистов, в которую входят: Дэвид Копперфильд, Пенн и Теллер, Крис Энджел, Зигфрид и Рой, а так же многие другие легенды жанра, посчитала программу братьев Сафроновых лучшим иллюзионным шоу 2025 года!

Возраст
6+