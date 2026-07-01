Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
21°
Втр, 14
25°
Срд, 15
26°
ЦБ USD 76.66 0.73 11/07
ЦБ EUR 87.67 1.08 11/07
Нал. USD 78.55 / 79.40 13/07 10:20
Нал. EUR 91.56 / 92.50 13/07 10:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 322
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 200
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 391
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
4 061
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму»
18 июля в 12:00
Праздники

II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму»

Рязанская ВДНХ

18 июля на Рязанской ВДНХ состоится II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму».

Впервые фестиваль прошел в 2025 году на Рязанской ВДНХ в рамках Фестиваля креативных индустрий и вызвал большой интерес у профессионального сообщества и зрителей.

Главная тема этого года — единство народов России и демонстрация локальной идентичности через современную моду, дизайн и художественные традиции. Организаторами выступают Правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий» и ООО «Резиденция традиций».

Участие в гала-показах, которые начнутся в 20:00, примут 15 модельеров со всей страны. Также на фестивале будет представлен маркет, где свои изделия продемонстрируют мастера и ремесленники Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Тулы, а также народы севера. Посетителей ждут яркие перформансы, знакомство с культурой других регионов и стран, а также творческие мастер-классы:

  • 12:00-18:30 — модный маркет;
  • 15:00-18:00 — мастер‑классы от гостей фестиваля;
  • 14:00-19:00 — презентация регионов;
  • 20:00-21:30 — гала‑показ фестиваля «От ремесла к подиуму».

Возраст
0+