18 июля на Рязанской ВДНХ состоится II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму».
Впервые фестиваль прошел в 2025 году на Рязанской ВДНХ в рамках Фестиваля креативных индустрий и вызвал большой интерес у профессионального сообщества и зрителей.
Главная тема этого года — единство народов России и демонстрация локальной идентичности через современную моду, дизайн и художественные традиции. Организаторами выступают Правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий» и ООО «Резиденция традиций».
Участие в гала-показах, которые начнутся в 20:00, примут 15 модельеров со всей страны. Также на фестивале будет представлен маркет, где свои изделия продемонстрируют мастера и ремесленники Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Тулы, а также народы севера. Посетителей ждут яркие перформансы, знакомство с культурой других регионов и стран, а также творческие мастер-классы:
- 12:00-18:30 — модный маркет;
- 15:00-18:00 — мастер‑классы от гостей фестиваля;
- 14:00-19:00 — презентация регионов;
- 20:00-21:30 — гала‑показ фестиваля «От ремесла к подиуму».
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