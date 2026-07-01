18 июля на Рязанской ВДНХ состоится II международный фестиваль моды и культурного кода «От ремесла к подиуму».

Впервые фестиваль прошел в 2025 году на Рязанской ВДНХ в рамках Фестиваля креативных индустрий и вызвал большой интерес у профессионального сообщества и зрителей.

Главная тема этого года — единство народов России и демонстрация локальной идентичности через современную моду, дизайн и художественные традиции. Организаторами выступают Правительство Рязанской области, АНО «Центр развития креативных индустрий» и ООО «Резиденция традиций».

Участие в гала-показах, которые начнутся в 20:00, примут 15 модельеров со всей страны. Также на фестивале будет представлен маркет, где свои изделия продемонстрируют мастера и ремесленники Дагестана, Ямало-Ненецкого округа и Тулы, а также народы севера. Посетителей ждут яркие перформансы, знакомство с культурой других регионов и стран, а также творческие мастер-классы: