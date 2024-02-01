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Играй, рязанская гармонь!
8 марта в 18:00
Концерты

Играй, рязанская гармонь!

МКЦ

Известный в рязанском регионе и за его пределами клуб «Играй, гармонь», руководит которым Артем Аникин, предоставляет свой концерт.

Артисты клуба — неизменные участники городских и областных праздников, их концерты проходят при полных аншлагах.

В репертуаре — авторские песни, фольклорные композиции, русские народные песни, частушки.

Вниманию зрителей коллектива будут представлены известные песни клуба и новые композиции, которые станут сюрпризом всего мероприятия. Гостями мероприятия будут фольклорные коллективы Рязанской области.

Входные билеты — в кассах Муниципального культурного центра.

Возраст
12+