Игра киллера

Один из лучших киллеров в мире Джо Флуд узнает, что смертельно болен, и решает уйти из жизни красиво. Огласив рекордный по сумме контракт за собственную голову, Джо ждет всех, кто за ним придет, с оружием наготове. Однако его диагноз оказался нелепой ошибкой, но только кто ему теперь поверит? Теперь, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь любимой, ему придется противостоять самым опасным коллегам по цеху.
- Режиссёр
- Дж.Дж.Перри
- Актёры
- София Бутелла, Дейв Баутиста, Пом Клементьефф, Скотт Эдкинс, Бен Кингсли, Терри Крюс, Дэниел Бернхардт, Антония Деспла, Марко Сарор, Дрю МакИнтайр, Люси Корк, Джордж Сомнер, Раффаэлло Дегруттола, Скотт Александер Янг
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Комедия