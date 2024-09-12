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Игра киллера

«Люксор» (Есенина)

09:50
13:50
16:00
20:20

«Пять Звезд»

12:50
17:00
21:10

«Киномакс»

16:45
20:40
23:20

«Формула Кино»

11:50
14:45
17:00
19:15
21:30
23:45

«Пять Звезд»

12:50
17:00
21:10

«Люксор» (Есенина)

09:50
13:50
16:00
20:20

«Киномакс»

16:45
20:40
23:20

«Формула Кино»

12:40
14:45
17:00
19:15
21:30
23:45

«Пять Звезд»

12:50
17:00
21:10

«Киномакс»

16:45
20:40
23:10

«Люксор» (Есенина)

09:30
12:00
13:30
20:00

«Формула Кино»

10:50
15:35
20:20
22:40

«Пять Звезд»

12:50
17:00
21:10

«Киномакс»

16:45
20:40
23:10

«Люксор» (Есенина)

09:30
12:00
13:30
20:00

«Формула Кино»

14:45
17:00
19:15
21:30
23:45

«Пять Звезд»

12:50
17:00
21:10

«Киномакс»

16:45
20:40
23:10

«Формула Кино»

11:45
14:45
17:00
19:15
21:30
23:45

«Пять Звезд»

12:50
17:00
21:10

«Киномакс»

16:45
20:40
23:10

«Формула Кино»

11:45
14:45
17:00
19:15
21:30
23:45

«Пять Звезд»

12:50
17:00
21:10

«Киномакс»

16:45
20:40
23:10

«Формула Кино»

11:45
14:45
17:00
19:15
21:30
23:45

Один из лучших киллеров в мире Джо Флуд узнает, что смертельно болен, и решает уйти из жизни красиво. Огласив рекордный по сумме контракт за собственную голову, Джо ждет всех, кто за ним придет, с оружием наготове. Однако его диагноз оказался нелепой ошибкой, но только кто ему теперь поверит? Теперь, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь любимой, ему придется противостоять самым опасным коллегам по цеху.

Режиссёр
Дж.Дж.Перри
Актёры
София Бутелла, Дейв Баутиста, Пом Клементьефф, Скотт Эдкинс, Бен Кингсли, Терри Крюс, Дэниел Бернхардт, Антония Деспла, Марко Сарор, Дрю МакИнтайр, Люси Корк, Джордж Сомнер, Раффаэлло Дегруттола, Скотт Александер Янг
Продолж.
104 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Комедия

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