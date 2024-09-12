Игра киллера

Один из лучших киллеров в мире Джо Флуд узнает, что смертельно болен, и решает уйти из жизни красиво. Огласив рекордный по сумме контракт за собственную голову, Джо ждет всех, кто за ним придет, с оружием наготове. Однако его диагноз оказался нелепой ошибкой, но только кто ему теперь поверит? Теперь, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь любимой, ему придется противостоять самым опасным коллегам по цеху.