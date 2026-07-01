Спектакль «Идеальная жена» — легкая комедия положений.

Начало прошлого века. Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин — застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию, но… Каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не всё, квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и её супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения.

Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, танцы, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому, герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести «второе дыхание» в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном её воплощении. Ждем Вас!

В ролях: Мария Порошина, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Игорь Письменный, Илья Древнов, Сергей Дорогов, Андрей Кайков.