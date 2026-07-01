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Идеальная жена
11 ноября в 19:00
Театр

Идеальная жена

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Спектакль «Идеальная жена» — легкая комедия положений.

Начало прошлого века. Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный жигало Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин — застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию, но… Каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не всё, квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и её супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения.

Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, танцы, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. Романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому, герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести «второе дыхание» в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном её воплощении. Ждем Вас!

В ролях: Мария Порошина, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Игорь Письменный, Илья Древнов, Сергей Дорогов, Андрей Кайков.

Режиссёр
Аким Андросов
Актёры
Мария Порошина, Екатерина Волкова, Сергей Дорогов, Игорь Письменный, Андрей Кайков, Петр Красилов, Татьяна Абрамова, Любовь Тихомирова, Илья Древнов, Дмитрий Прокофьев, Марина Яковлева, Олег Соколов, Наталия Антонова
Возраст
16+
Жанры
Комедия