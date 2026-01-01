Рязань
Итоги года New
Публикации
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
Вчера 18:11
1 131
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
764
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 479
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 458
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
24 января в 16:00
И100РИЯ

Не секрет, что искусство является отражением человеческой жизни, окружающей нас действительности. Оно как губка впитывает в себя всё то, что создают талантливейшие из наших предков и современников, запоминает наиболее значимые события, расставляет акценты на деяния выдающихся людей и несёт воспоминания о них их сквозь время. Именно потому, что искусство чтит людские традиции, бережно хранит память о наших с вами предшественниках его можно смело считать одним из важнейших хранителей человеческой истории, ибо оно обладает немыслимой силой, способной самыми разными способами не только рассказать о прошлом, но и показать наглядно, каким оно было на самом деле.

Цирк во все времена был наиболее доступным и народным видом искусства, которое способен понять любой человек вне зависимости от пола, возраста, мировоззрения, цвета кожи, вероисповедания и политических взглядов. Именно поэтому цирковое искусство настолько популярно и любимо по всему миру. За годы своего существования цирк пережил многие эпохи и не только принял в свои ряды, но и взрастил множество выдающихся личностей, чьи имена легко узнаваемы и горячо любимы среди народа. Коллектив Большого московского цирка всегда старается создавать актуальные, современные, интересные и качественные представления, спектакли и шоу. Именно поэтому сейчас творческий коллектив этого флагманского российского цирка с гордостью представляет свой новый проект под названием «И100РИЯ», который расскажет о самых интересных и ярких эпохах циркового искусства и напомнит о его наиболее значимых представителях. Вместе с главными героями этого спектакля при помощи цирковой магии зритель окунётся в водоворот невероятных мистических событий, пролетев сквозь времена 100-летней истории российского и советского цирка, встретив на своём пути потрясающих людей и персонажей, способных удивлять, поражать и восхищать. Все члены творческой группы БМГЦ искренне убеждены в том, что именно бережное сохранение нашей общей истории вкупе с принятием всего нового и современного является залогом настоящего успеха и единственно правильным путём развития. За годы своего существования эта суперпрофессиональная команда не перестаёт процветать, доказывая зрителю то, что любая их работа является залогом качества, мастерства мирового уровня и планкой высочайшего исполнительского искусства. Новая их работа не станет исключением, т.к. все члены команды прекрасно понимают, какой груз ответственности возлагается на их плечи, ведь только трепетное отношение к работе своих великих предков и своей работе, позволяет здесь и сейчас создавать по-настоящему яркую и выдающуюся «И100РИЮ».

Возраст
0+