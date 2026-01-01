Не секрет, что искусство является отражением человеческой жизни, окружающей нас действительности. Оно как губка впитывает в себя всё то, что создают талантливейшие из наших предков и современников, запоминает наиболее значимые события, расставляет акценты на деяния выдающихся людей и несёт воспоминания о них их сквозь время. Именно потому, что искусство чтит людские традиции, бережно хранит память о наших с вами предшественниках его можно смело считать одним из важнейших хранителей человеческой истории, ибо оно обладает немыслимой силой, способной самыми разными способами не только рассказать о прошлом, но и показать наглядно, каким оно было на самом деле.

Цирк во все времена был наиболее доступным и народным видом искусства, которое способен понять любой человек вне зависимости от пола, возраста, мировоззрения, цвета кожи, вероисповедания и политических взглядов. Именно поэтому цирковое искусство настолько популярно и любимо по всему миру. За годы своего существования цирк пережил многие эпохи и не только принял в свои ряды, но и взрастил множество выдающихся личностей, чьи имена легко узнаваемы и горячо любимы среди народа. Коллектив Большого московского цирка всегда старается создавать актуальные, современные, интересные и качественные представления, спектакли и шоу. Именно поэтому сейчас творческий коллектив этого флагманского российского цирка с гордостью представляет свой новый проект под названием «И100РИЯ», который расскажет о самых интересных и ярких эпохах циркового искусства и напомнит о его наиболее значимых представителях. Вместе с главными героями этого спектакля при помощи цирковой магии зритель окунётся в водоворот невероятных мистических событий, пролетев сквозь времена 100-летней истории российского и советского цирка, встретив на своём пути потрясающих людей и персонажей, способных удивлять, поражать и восхищать. Все члены творческой группы БМГЦ искренне убеждены в том, что именно бережное сохранение нашей общей истории вкупе с принятием всего нового и современного является залогом настоящего успеха и единственно правильным путём развития. За годы своего существования эта суперпрофессиональная команда не перестаёт процветать, доказывая зрителю то, что любая их работа является залогом качества, мастерства мирового уровня и планкой высочайшего исполнительского искусства. Новая их работа не станет исключением, т.к. все члены команды прекрасно понимают, какой груз ответственности возлагается на их плечи, ведь только трепетное отношение к работе своих великих предков и своей работе, позволяет здесь и сейчас создавать по-настоящему яркую и выдающуюся «И100РИЮ».