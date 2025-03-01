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…и наказанiе
10 апреля в 19:00
Театр

…и наказанiе

Театр кукол

Спектакль «…И НАКАЗАНIЕ» дает зрителю возможность увидеть текст так, словно тот знакомится с ним впервые. Возможно, вас удивит, насколько захватывающим, затейливым, загадочным может быть этот роман.

В мире спектакля причудливо сочетаются ужасное и смешное, мелодраматическое и мистическое. Он обманывает ожидания зрителя. Но всегда в пользу зала. Что написано топором…

«…И НАКАЗАНIЕ» не смущается провокаций. В любой дерзости авторы ссылаются на Достоевского. См. первоисточник: «Лжешь ты все, — завопил Раскольников, — лжешь, полишинель проклятый. Ты лжешь и дразнишь меня, чтоб я себя выдал!»

Постановка не иллюстрирует текст Достоевского. Зрителю предложены ключи к авторской тайнописи, но разгадать ее — право публики, а не обязанность. Оживая, воплощаясь, «овеществляясь» сны, воспоминания, галлюцинации, призраки, тени, «философия» героев, «полифония текста» обретают новое качество — зрелищность. Спектакль вполне можно назвать театральным «блокбастером».Остро. Честно. Современно.

Олег Жюгжда, режиссер и автор инсценировки:

Я довольно рано познакомился с романом, лет в 12… Знакомство состояло в том, что я время от времени открывал сцену убийства, перечитывал до тошноты и тут же откладывал от себя «этот жуткий ужас». Потом нас водили в кино, смотреть «фильмы по программе», и мощная кулиджановская экранизация со Смоктуновским, Тараторкиным, Копеляном и Майей Булгаковой как-то тоже врезалась в память. В фильме была потрясающая атмосфера, но все жутко беспросветно и безвыходно… Как и полагалось, мы все ассоциировали себя с главным героем, который на деле-то вовсе не Герой! Это была явная ошибка советской идеологии, но так уж полагалось: упор делался на бунте Раскольникова против общества, практически нивелируя страшное двойное УБИЙСТВО, абсолютно бессмысленное и оттого еще более жестокое.

Наверное, только сейчас я начинаю открывать роман для себя и вижу, сколько в нем авторской иронии, захватывающей интриги, неслучайного сплетения судеб героев и… солнечного света.

Всему свое время — пришло время перечитывать классику!

  • Спектакль — номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль», Москва, 2014 г.;

  • Олег Жюгжда (режиссер) — номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Работа режиссера», Москва, 2014 г.;

  • Валерий Рачковский (художник) — номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Работа художника», Москва, 2014 г.;

  • Василий Уточкин (артист) — номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации «Работа артиста», Москва, 2014 г.;

  • Василий Уточкин (артист) — лауреат VII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в номинации «Лучший актер фестиваля», Екатеринбург, 2014 г.

Возраст
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