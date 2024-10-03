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Хуже всех

У Ксюши Субботиной скоро выпускной, и это ужасно. Что делать с жизнью, она не знает. Песни для самопальной группы не пишутся, родители никак не могут подать на развод. А красавчик Погуляев, в которого Ксюша влюблена, не обращает на нее внимания, ведь Ксюша толстая — ну, так считают все вокруг. После очередной порции насмешек Ксюша заводит блог. Отныне она — Жируха, королева кринжа, которая стебет сама себя, а заодно и весь мир. Слава приходит быстро: сначала это прикольно, потом еще прикольнее, а дальше станет уже не до смеха.

Режиссёр
Александра Кармаева
Актёры
Римма Латышева, Евгения Добровольская, Александр Обласов, Микита Воронов, Софья Аржаных, Рина Назарова, Мария Верхова, Елена Майхровская, Ника Борисова, Иван Рудометкин
Продолж.
83 мин.
Премьера
2024-10-03 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

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