У Ксюши Субботиной скоро выпускной, и это ужасно. Что делать с жизнью, она не знает. Песни для самопальной группы не пишутся, родители никак не могут подать на развод. А красавчик Погуляев, в которого Ксюша влюблена, не обращает на нее внимания, ведь Ксюша толстая — ну, так считают все вокруг. После очередной порции насмешек Ксюша заводит блог. Отныне она — Жируха, королева кринжа, которая стебет сама себя, а заодно и весь мир. Слава приходит быстро: сначала это прикольно, потом еще прикольнее, а дальше станет уже не до смеха.