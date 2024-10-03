У Ксюши Субботиной скоро выпускной, и это ужасно. Что делать с жизнью, она не знает. Песни для самопальной группы не пишутся, родители никак не могут подать на развод. А красавчик Погуляев, в которого Ксюша влюблена, не обращает на нее внимания, ведь Ксюша толстая — ну, так считают все вокруг. После очередной порции насмешек Ксюша заводит блог. Отныне она — Жируха, королева кринжа, которая стебет сама себя, а заодно и весь мир. Слава приходит быстро: сначала это прикольно, потом еще прикольнее, а дальше станет уже не до смеха.
- Режиссёр
- Александра Кармаева
- Актёры
- Римма Латышева, Евгения Добровольская, Александр Обласов, Микита Воронов, Софья Аржаных, Рина Назарова, Мария Верхова, Елена Майхровская, Ника Борисова, Иван Рудометкин
- Продолж.
- 83 мин.
- Премьера
-
2024-10-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия