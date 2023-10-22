Музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе великого русского поэта Сергея Есенина. В главной роли народный артист России Сергей Безруков! У зрителей этого спектакля будет уникальная возможность получить удовольствие от филигранной актерской игры и, конечно, окунуться в ревущий 20 век, насладиться поэзией самого бунтарского поэта серебряного века. Сергей Безруков определенно, из тех актеров, кто полностью отдается сцене. Глядя на него, кажется, что музыка, танцы и реплики происходят на самом деле здесь и сейчас. Атмосфера и эмоции постановки заставят вас очутиться во временах жизни поэта Сергея Есенина и познакомиться с ним поближе.

За два часа перед нами пронесется вся его жизнь: его мечты и разочарования, метания и душевная боль, любовь, стихи — и трагический финал. Это исповедь поэта, в которой нет ни единой выдуманной строчки: все слова, звучащие в спектакле, принадлежат самому Есенину. Сергей Есенин — поэт-скандалист, поэт-хулиган, человек с загадкой и трагической судьбой. Многие режиссеры и сценаристы пытались приблизиться к его тайне и раскрыть образ, но никто не рассказал зрителю о том, каким был Сергей Есенин. Тонкая лирика поэта и взрывной темперамент — то, что делает Есенина «своим парнем». Русскому человеку свойственно быть мягким, вспыльчивым и быстро отходить от эмоций. Таким был поэт и его произведения: нежными, рвущими душу и успокаивающими.

Яркие краски, насыщенные чувства и сбивающая с ног поэзия — то, ради чего стоит посмотреть «Хулиган. Исповедь». Есенина можно не только читать — Есенина можно танцевать, Есенина можно и нужно петь. В спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады. Разные стили и жанры искусства объединены, чтобы показать нам, насколько разным был сам поэт.

Сергей Безруков: «Хулиган» — так себя называл сам Есенин, и именно таким его чаще всего представляют. У нас в России любят отчаянных парней. Этакий рубаха-парень, хулиган с взрывным темпераментом — этот образ очень плотно сидит в народном сознании, он лежит на поверхности, и он манкий. Но ведь существует Есенин-лирик, ранимый, тонкий и в то же время бунтарь с трагической судьбой, похожей на судьбу самой России. Поэтому я стремлюсь показывать Есенина разного. Потому что он действительно был разным: у него есть и романтические стихи, а в самом начале пути были и стихи с религиозным уклоном. Потом время поменялось, к власти пришли большевики, и слово «бог» были вычеркнуто из всех публикаций есенинских стихов, Есенин очень по этому поводу негодовал. Но в конце жизни он уже писал: «Стыдно мне, что я в бога верил, горько мне, что не верю теперь».

То безверие, которое поразило народ с приходом большевиков, конечно, было причиной отчаяния для поэта. Отчаянный дух, мятущийся дух — это то, что делает Есенина поистине народным. Заметьте, что не каждый поэт является таковым, не каждого поэта любят и читают так, как Есенина. Их мало: это, безусловно, Пушкин, Есенин, Высоцкий. Это народные поэты. Они даже похожи друг с другом по своей буйной энергии, завораживающей, отчаянной, на разрыв". В спектакле участвует ансамбль Inter Folk Band. Не пропустите настоящие знакомство с поэтом Сергеем Есениным в спектакле «Хулиган. Исповедь» и это будет потрясающий вечер Народного Артиста РФ Сергея Безрукова!