Художники театра

«Театр — искусство отражать жизнь». Эти слова К.А. Станиславского раскрывают сущность театрального действия как синтеза разных видов искусства, позволяющих зрителю видеть, слышать, думать, а также чувствовать себя свидетелем психологических драм и участником исторических событий.

Театральное представление создается усилиями большого коллектива, в котором наряду с режиссером и актерами важнейшее место принадлежит художнику-постановщику. От художника театра требуется знание истории, культуры, костюма, бытовой среды той или иной эпохи, основ архитектуры, а также умение внимательно читать и тонко интерпретировать тексты драматургических произведений.

Работа современного сценографа внедрена в сложный процесс подготовки спектакля вместе со всеми силами театра. Не только оформление сцены, но и костюм каждого актера как важное средство создания сценического образа продумывает и разрабатывает художник. Поэтому искусству сценографии всегда уделялось большое внимание как со стороны специалистов-театроведов, так и теоретиков изобразительного искусства.

В коллекции художественного музея представлено творчество нескольких поколений художников, работавших в театрах Рязани, или столичных мастеров, связанных с Рязанской землей. В экспозицию выставки вошли эскизы декораций и костюмов разных лет.

Игорь Петрович Веселкин (1915-1996) в 1930-е годы учился в Рязани. Большую часть жизни провел в Ленинграде, профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, сотрудничал с ленинградскими и московскими театрами.

Дважды репрессированный Василий Дмитриевич Дубинин (1910-1982) не смог продолжить успешно начатую в 1930-х годах карьеру в театрах Москвы. Во второй половине 1940-х — 1950-х годах он являлся главным художником Рязанского театра юного зрителя. Творчество Дубинина отличается широким диапазоном исканий: от отечественной и зарубежной классики до современной драматургии.

Евгений Анатольевич Борисов (р. 1936) работал в областном театре драмы с 1961 г., возглавляя его художественно-постановочную часть на протяжении пятнадцати лет (1974 -1989). За это время он оформил более шестидесяти спектаклей. Многие из выполненных Борисовым эскизов декораций экспонировались на крупнейших в стране выставках сценографии.

Александр Васильевич Кузнецов (р. 1953) — лауреат Государственной премии РСФСР за сценографию спектаклей в Минусинском театре драмы (1986). С 1986 года он работал в Рязани, был главным художником театра юного зрителя.

Татьяна Юрьевна Виданова (р. 1968) приехала в Рязань в 1995 году. Начало ее творческой карьеры связано с Магнитогорским и Рязанским театрами драмы. За прошедшие двадцать с лишним лет Виданова оформила спектакли в театрах разных регионов страны: от Урала и Сибири до Дальнего Востока и Сахалина.

Театральных художников отличает мастерское владение разными материалами и техниками. Они смело соединяют в одном эскизе акварель, гуашь, пастель, тушь, фломастеры и даже шариковую ручку. Главное для них — создать яркий, запоминающийся образ спектакля, воплотить в доступных и зримых формах актуальную для современников интерпретацию драматургического произведения.