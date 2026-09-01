Художник радости

14 ОКТЯБРЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения Людмилы Дунаевой.

Будущая художница родилась в 1946 году в поселке Белый Колодец Харьковской области. В 1960 году ее семья переехала в Рязань, где она окончила среднюю школу, а затем с отличием завершила обучение в Рязанском художественном училище. Вся дальнейшая жизнь художницы была тесно связана с нашим городом. Свой профессиональный путь она начала в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике, работая художником-реставратором.

Творчество Дунаевой выделяется редким декоративным талантом, корни которого уходят в народное и древнерусское искусство, а также в русский авангард — направления, близкие художнице своей чистотой, эмоциональностью и цветовым решением.

Выставка носит ретроспективный характер и демонстрирует работы, созданные в 1970—1990-х годах — период наивысшей творческой активности автора. Многообразие личности и искусства Людмилы Дунаевой раскрывается через разные жанры: натюрморты, пейзажи, портреты. Многие из произведений, предоставленных Рязанским отделением Союза художников России, будут показаны впервые.