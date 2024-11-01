Художник и кино

Леонид Геннадьевич родился в 1963 году в Москве в интеллигентной семье. В детстве посещал музыкальную школу при училище им. Гнесиных и воскресные занятия в киностудии «Союзмультфильм». Последние определили дальнейшую судьбу художника: проучившись в Московской средней художественной школе при институте им. В.И. Сурикова, в 1989 году он с отличием окончил художественный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Участник выставок с 1982 года. С 1988 года работает на анимационных студиях Москвы как художник-постановщик и режиссер. Член союза кинематографистов РФ, член Московского союза художников. Станковые работы Л.Г. Пожидаева находятся в Музее анимации, в собрании музея «Союзмультфильма», в музеях и частных коллекциях России, Испании, Германии, Швейцарии, США.

Работает как художник иллюстратор и станковист, художник-постановщик телевизионных передач. С 2006 г. по настоящее время является руководителем мастерской художников анимации и компьютерной графики Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), доцент. На международных и отечественных фестивалях анимации и кино выпускники мастерской Л.Г. Пожидаева постоянно отмечаются многочисленными премиями и наградами.

Первая встреча рязанского зрителя с творчеством Л. Пожидаева состоялась десять лет назад, когда в 2014 г. в залах музея проходила персональная выставка художника «Анимация за кадром», а позже в Солотче, в Доме-музее И.П. Пожалостина экспонировалась выставка «Леонид Пожидаев и ученики», приуроченная к юбилею ВГИК.

Настоящая выставка представляет творчество художника анимационного кино практически за весь период его активной сорокалетней работы — эскизы к ранним фильмам студии «Союзмультфильм» конца 1980-х годов: «Мальчиш-Кибальчиш» А. Гайдара 1986 г., «Война с саламандрами» К. Чапека 1987 г., «Ювенильное море» А. Платонова 1989 г. и др., а также созданные за последние четверть века эскизы анимационных проектов на разных киностудиях с использованием новых технологий: «Поэма о любви» 1997 г., «Морской дьявол» 2000 г., «Коты уходят в море» 2014 г. и др.

Экспонируются также авторские живописные произведения и путевые зарисовки разных лет, созданные в поездках по стране: старые русские города Новгород, Суздаль, Сергиев Посад, а также Крым, Хива и т. п.

На экране в зале демонстрируются созданные Л. Пожидаевым анимационные фильмы, что несомненно привлечет большую зрительскую аудиторию и будет познавательно как для детей, так и для взрослых.