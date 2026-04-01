Зара бежала в чащу не от лесных теней, а от тяжелых рук кузнеца Деяна. В отчаянии она бросила клич тому, кого боятся веками, — и Хозяин Леса ответил. Она обещала стать его женой, еще не зная, что в его холодном царстве найдет больше тепла, чем среди соплеменников.

Но мир людей не отпускает свою добычу. Деян заявляет права на «свою» невесту, прикрываясь законом и силой. Судьбу решит Ритуал Правды. Сможет ли Зара сделать выбор любови, когда против неё ополчится и деревня, и сами лесные духи — коварные Кикиморы, не желающие видеть смертную на троне своего господина? Невероятную эстетика славянского фэнтези, чувственная и опасная история любви, битву, где правда — самое острое оружие. Всё это в новом спектакле театр-студии «Реплика» «Хозяин леса».