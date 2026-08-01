Хор Турецкого. Нам 35 лет!

Легендарный Хор Турецкого празднует 35 летие! Хор Турецкого — это уникальное явление в истории российской музыки. Их творчество ярким пламенем пронеслось сквозь года и сегодня разгорается только ярче! Уже три с половиной десятилетия они зажигают сердца слушателей по всему миру. Уникальное многоголосие, охватывающее невероятные 4,5 октавы — от глубокого баса-профундо до пронзительного «мужского сопрано». В юбилейном шоу будут представлены произведения, отвечающие изысканным вкусам слушателя: -фрагменты бессмертной классики -мировые поп-хиты -всеми любимые народные песни -авторское творчество коллектива.

Концерт «Хора Турецкого» — это больше, чем просто музыка. Это живая энергия, которая растворяет любую усталость и дарит чувство светлой надежды!