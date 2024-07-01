Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
24°
Втр, 30
17°
Срд, 31
20°
ЦБ USD 86.56 1 30/07
ЦБ EUR 94.14 0.88 30/07
Нал. USD 86.60 / 87.00 29/07 18:25
Нал. EUR 94.60 / 96.00 29/07 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
5 часов назад
298
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
6 часов назад
438
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
26 июля 10:28
2 261
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
25 июля 13:16
7 617
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Хор Турецкого. Лучшее
18 ноября в 19:00
Концерты

Хор Турецкого. Лучшее

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Программа «Хор Турецкого. Лучшее» — результат колоссального труда и огромного опыта артистов. Это номера-легенды из концертных программ разных лет, блестящее собрание хитов разных жанров и стилей. У каждого из них своя история, но неизменно одно: все они безоговорочно любимы зрителями. Михаил Турецкий: «Мы можем исполнить любую музыку, которая есть в природе. Но точно знаем, благодаря огромному количеству концертов и опыту, какая из них понравится зрителю. Сегодня мы собрали программу-любовь, программу-подарок нашим поклонникам, которая будет интересна всем. Те, кто уже много лет с нами, услышат самые любимые композиции разных лет. Очень повезло и вновь присоединившимся, ведь „Хор Турецкого. Лучшее“ — это квинтэссенция нашего творчества, самая ее сила и мощь».

Возраст
0+
Жанры
Эстрада