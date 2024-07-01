Программа «Хор Турецкого. Лучшее» — результат колоссального труда и огромного опыта артистов. Это номера-легенды из концертных программ разных лет, блестящее собрание хитов разных жанров и стилей. У каждого из них своя история, но неизменно одно: все они безоговорочно любимы зрителями. Михаил Турецкий: «Мы можем исполнить любую музыку, которая есть в природе. Но точно знаем, благодаря огромному количеству концертов и опыту, какая из них понравится зрителю. Сегодня мы собрали программу-любовь, программу-подарок нашим поклонникам, которая будет интересна всем. Те, кто уже много лет с нами, услышат самые любимые композиции разных лет. Очень повезло и вновь присоединившимся, ведь „Хор Турецкого. Лучшее“ — это квинтэссенция нашего творчества, самая ее сила и мощь».