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Холоп из Парижа

Луи — избалованный мажор, который все свое время развлекается в клубах, безостановочно тратя деньги своего отца, генерального директора группы отелей класса люкс. Устав от выходок сына, отец решает преподать ему урок: он заставляет Луи поверить, что тот перенесся во времена Людовика XIV, примерно на три с половиной столетия назад. Втянутый в этот заговор, главный герой быстро понял, что жизнь в замке того времени была не для всех. Попрощавшись с роскошью и современными удобствами, Луи пришлось обменять их на ведра и тряпки.

Режиссёр
Александр Шарло, Франк Манье
Актёры
Одран Каттен, Кад Мерад, Изабель Карре, Клара Зороддю, Стефан Войтович, Кловис Корнийяк, Ромен Франсиско, Кристиан Эк, Жад Педри, Марк Ризо
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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