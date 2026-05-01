Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь перевоспитание мажоров выходит на новый уровень! Герои попадают в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать: нет ничего важнее семьи.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Клим Шипенко
- Актёры
- Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка, Михаил Бабичев, Наталья Рогожкина
- Премьера
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11 июня 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Комедия