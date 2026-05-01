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Холоп-3

Пять Звезд Марко Молл

10:15
12:45
15:15
17:45
20:15

Формула Кино Виктория Плаза

11:20
14:00
16:40
19:20
22:00

Люксор Круиз

11:20
14:00
16:40
19:20
22:00

Пять Звезд Марко Молл

10:15
12:45
15:15
17:45
20:15

Формула Кино Виктория Плаза

00:40
11:20
14:00
16:40
19:20
22:00

Пять Звезд Марко Молл

10:15
12:45
15:15
17:45
20:15

Формула Кино Виктория Плаза

00:40
11:20
14:00
16:40
19:20
22:00

Пять Звезд Марко Молл

10:15
12:45
15:15
17:45
20:15

Формула Кино Виктория Плаза

00:40
11:20
14:00
16:40
19:20
22:00

Пять Звезд Марко Молл

10:15
12:45
15:15
17:45
20:15

Пять Звезд Марко Молл

10:15
12:45
15:15
17:45
20:15

Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Только вот у их детей совсем другие планы: Милана и Елисей обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Теперь перевоспитание мажоров выходит на новый уровень! Герои попадают в эпоху Петра I: морские приключения и опасности заставят их переосмыслить свое собственное прошлое и осознать: нет ничего важнее семьи.

Страна
Россия
Режиссёр
Клим Шипенко
Актёры
Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка, Михаил Бабичев, Наталья Рогожкина
Премьера
11 июня 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Комедия

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