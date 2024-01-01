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Холоп-2

«Пять Звезд»

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

«Люксор» (Есенина)

09:30
13:10
14:40
17:20
18:20
20:00
22:00

«Киномакс»

10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
23:10

«Формула Кино»

10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
23:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:35
18:15
21:00

«Пять Звезд»

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

«Киномакс»

10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
23:10

«Формула Кино»

10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
23:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:35
18:15
21:00

«Люксор» (Есенина)

09:30
13:10
14:40
17:20
20:00
22:00

«Пять Звезд»

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

«Киномакс»

10:30
13:00
15:30
19:45
20:40
23:10

«Формула Кино»

10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
23:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:35
18:15
21:00

«Люксор» (Есенина)

09:30
13:10
13:50
16:00
18:20
21:00
22:00

«Пять Звезд»

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

«Киномакс»

10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
23:10

«Формула Кино»

10:25
12:55
15:25
20:35
23:05

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:35
18:15
21:00

«Люксор» (Есенина)

09:30
13:10
14:40
17:20
20:00
22:00

«Пять Звезд»

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

«Киномакс»

10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
23:10

«Формула Кино»

10:50
11:50
14:20
16:50
21:50

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:35
18:15
21:00

«Люксор» (Есенина)

09:30
13:10
14:40
17:20
20:00

«Пять Звезд»

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

«Киномакс»

10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
23:10

«Формула Кино»

10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
23:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:35
18:15
21:00

«Люксор» (Есенина)

09:30
13:10
14:40
17:20
20:00
22:00

«Пять Звезд»

11:00
13:30
16:00
18:30
21:00

«Киномакс»

10:30
13:00
15:30
18:00
20:30
23:10

«Формула Кино»

10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
23:25

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

15:20
21:10

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

15:35
18:15
21:00

«Люксор» (Есенина)

09:30
13:10
14:40
17:20
20:00
22:00

Главный герой продолжения комедийного блокбастера — Гриша, бывший мажор, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе…

Режиссёр
Клим Шипенко
Актёры
Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка, Михаил Бабичев
Премьера
2024-01-01 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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