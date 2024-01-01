Главный герой продолжения комедийного блокбастера — Гриша, бывший мажор, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе…
- Режиссёр
- Клим Шипенко
- Актёры
- Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка, Михаил Бабичев
- Премьера
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2024-01-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия