Ходячий замок

Злая колдунья наложила на 18-летнюю Софи проклятие, и та превратилась в старуху. Поиски рецепта от проклятия приводят Софи в странный замок волшебника Хауру, где она встречает огненного демона по имени Карусифа. Тот предлагает Софи сделку: она должна устроить так, чтобы Хауру расторг связывающий демона контракт, а он, в свою очередь, вернет ей внешность юной девушки…