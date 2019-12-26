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Ходячий замок

Злая колдунья наложила на 18-летнюю Софи проклятие, и та превратилась в старуху. Поиски рецепта от проклятия приводят Софи в странный замок волшебника Хауру, где она встречает огненного демона по имени Карусифа. Тот предлагает Софи сделку: она должна устроить так, чтобы Хауру расторг связывающий демона контракт, а он, в свою очередь, вернет ей внешность юной девушки…

Страна
Япония
Режиссёр
Хаяо Миядзаки
Продолж.
119 мин.
Премьера
2019-12-26 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Аниме, Фэнтези, Для детей

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