Ходячий замок

Злая колдунья наложила на 18-летнюю Софи проклятие, и та превратилась в старуху. Поиски рецепта от проклятия приводят Софи в странный замок волшебника Хауру, где она встречает огненного демона по имени Карусифа. Тот предлагает Софи сделку: она должна устроить так, чтобы Хауру расторг связывающий демона контракт, а он, в свою очередь, вернет ей внешность юной девушки…
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Хаяо Миядзаки
- Продолж.
- 119 мин.
- Премьера
-
2019-12-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Аниме, Фэнтези, Для детей