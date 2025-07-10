Хищные твари

Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут ее на куски.
- Режиссёр
- Шон Берн
- Актёры
- Хэсси Харрисон, Джай Кортни, Джош Хьюстон, Роб Карлтон, Элла Ньютон, Джеймс Манн, Джон Куэстед, Лиам Грайнке, Майкл Голдман, Райленд Пирсон-МакМанус
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2025-07-10 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов