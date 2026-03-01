Хищник. Спуск в преисподнюю

Группа друзей, вдохновленная загадочной кинопленкой, отправляется изучать древние пещеры в надежде разгадать тайну о десятках без вести пропавших людей и опровергнуть слухи о ее кровожадном обитателе.
- Режиссёр
- Говард Дж.Форд
- Актёры
- Джон Рис-Дэвис, Сара Александра Маркс, Луис Джеймс, Тиффани Ханнэм-Дэниелс, София Элени, Дэнни Рахим, Тайлер Уинчкомб, Сара Т.Коэн, Уэйн Гордон, Прайс Линдси
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
2 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов, Триллер