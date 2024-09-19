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Хеллбой: Проклятие Горбуна
Кино

Хеллбой: Проклятие Горбуна

Агент Хеллбой вместе с напарницей из Бюро расследований паранормальной деятельности возвращаются с очередного задания. Они только что предотвратили мистический ритуал, который должен был призвать опасных существ из других измерений в наш мир. И хотя само задание прошло гладко, по крайней мере по меркам Хеллбоя, их самолет терпит крушение. Команда оказывается в заброшенной деревушке, отрезанной от цивилизации. Здесь некий Горбун терроризирует местных жителей: заключая кровавые контракты с людьми, он собирает их души и подчиняет своей воле. Что ж, Хеллбой не привык вести переговоры с демонами. Но на этот раз, чтобы победить, ему придется заглянуть в самое сердце ада — свою собственную душу.

Режиссёр
Брайан Тейлор
Актёры
Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Джозеф Марселл, Лиа МакНамара, Аделина Рудольф, Мартин Бассиндейл, Натан Купер, Ханна Маргетсон, Карола Коломбо
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-09-19 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Фильм ужасов

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