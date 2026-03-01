За маской злобного кролика — Хейтер, один из самых циничных стримеров рунета. Его конек — чужие истории, в которых есть все: предательство, трагедии и удары судьбы. Но для Хейтера за каждой из них стоят не живые люди, а лишь повод для насмешек. Фильм включает пять новелл: «Паркур», «Тигр», «Мать», «Скрипач» и, наконец, историю самого интернет-тролля. Это современное кино, которое не просто осуждает и обличает, а заглядывает в суть феномена цифровой жестокости.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Максим Боев
- Актёры
- Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Ирина Пегова, Константин Крюков, Раиса Рязанова, Анна Старшенбаум, Алексей Бардуков, Андрей Смоляков, Александр Самойленко, Владимир Сычев
- Премьера
9 апреля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мелодрама, Драма-комедия