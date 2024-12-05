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Хаяо Миядзаки и птица

Семь лет выдающийся японский режиссер Хаяо Миядзаки работает над главным проектом жизни — самым кассовым фильмом в его карьере «Мальчик и птица». Семь лет камера неотрывно следует за гением, пытаясь разгадать тайны его замысла. На этом пути Миядзаки сопровождает его продюсер и друг Тосио Судзуки. В жизни Мастера он сыграет ту же роль, что и птица в судьбе мальчика. Не останавливаясь на достигнутом, Миядзаки вновь покоряет вершины совершенства.

Режиссёр
Каку Аракава
Продолж.
120 мин.
Премьера
2024-12-05 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Документальны

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