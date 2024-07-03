Ханна. В игре

Ханна — геймер, из-за тяжелой агорафобии сутки напролет она проводит за видеоиграми и предпочитает не выходить из дома. На этом ей удалось построить целую карьеру: трансляции в Twitch, турниры, ранний доступ ко всем новинкам — в этом вся ее жизнь. Однажды ее приглашают принять участие в крупном соревновании, прислав совершенно новое оборудование с поддержкой виртуальной реальности. Девайс оказывается революционным, но, похоже, он начинает овладевать сознанием геймерши.
- Режиссёр
- Джеймс Крок
- Актёры
- Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колби, Келли Б.Джонс, Уилли Зого, Эдвард Фрейм, Хлоя Шванк, Маргарита Бахтина, Дарья Скрыгина
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2024-07-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фильм ужасов