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Ханна. В игре
Кино

Ханна. В игре

Ханна — геймер, из-за тяжелой агорафобии сутки напролет она проводит за видеоиграми и предпочитает не выходить из дома. На этом ей удалось построить целую карьеру: трансляции в Twitch, турниры, ранний доступ ко всем новинкам — в этом вся ее жизнь. Однажды ее приглашают принять участие в крупном соревновании, прислав совершенно новое оборудование с поддержкой виртуальной реальности. Девайс оказывается революционным, но, похоже, он начинает овладевать сознанием геймерши.

Режиссёр
Джеймс Крок
Актёры
Саша Лусс, Алексис Рен, Ава Кариофиллис, Роберт Колби, Келли Б.Джонс, Уилли Зого, Эдвард Фрейм, Хлоя Шванк, Маргарита Бахтина, Дарья Скрыгина
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-07-04 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Триллер, Фильм ужасов

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