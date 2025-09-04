Рязань
Итоги года
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
Вчера 16:40
2 712
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
3 688
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 197
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 995
Все публикации
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Хайди. Моя хитрая рысь
Кино

Хайди. Моя хитрая рысь

Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зеленым Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысенка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.

Режиссёр
Тоби Шварц
Продолж.
80 мин.
Премьера
2025-09-04 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение

