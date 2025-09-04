Хайди. Моя хитрая рысь

Юная Хайди проводит летние каникулы со своим дедушкой в домике в горах. Однажды, гуляя по зеленым Альпам со своим другом Питером, девочка находит раненого рысенка. Дети решают спасти его и вернуть обратно в семью. Но их планам хочет помешать злодей — жадный бизнесмен Шнайттингер. Он задумал вырубить весь лес и изловить всех зверей. Хайди и Питеру предстоит защитить не только маленького рысенка, но и всех животных в этом лесу, который является для них домом.
- Режиссёр
- Тоби Шварц
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
-
2025-09-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Приключение