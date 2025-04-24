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Хаген. В долине нибелунгов

В суровом мире викингов, воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму.

Режиссёр
Сирилл Босс, Филипп Штеннерт
Актёры
Зденек Баржинка, Андреа Берецкова, Давид Бош, Буц Ульрих Бузе, Мария Эрвольтер, Петр Франек, Бен Гагейк, Александер Ханфланд, Вацлав Ганзл, Йорг Хартман, Владимир Корнеев, Бела Габор Ленц
Продолж.
139 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Фэнтези, Драма

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