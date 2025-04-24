Хаген. В долине нибелунгов

В суровом мире викингов, воин Хаген заключает союз с древними богами. Ведомый жаждой справедливости, он поднимает оружие против беспощадного правителя, чьи намерения грозят погрузить земли в хаос и тьму.
- Режиссёр
- Сирилл Босс, Филипп Штеннерт
- Актёры
- Зденек Баржинка, Андреа Берецкова, Давид Бош, Буц Ульрих Бузе, Мария Эрвольтер, Петр Франек, Бен Гагейк, Александер Ханфланд, Вацлав Ганзл, Йорг Хартман, Владимир Корнеев, Бела Габор Ленц
- Продолж.
- 139 мин.
- Премьера
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2025-04-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Фэнтези, Драма