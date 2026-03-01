Матье Вассер — стремительно набирающий популярность харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям. Его успех будоражит массы и одновременно вызывает беспокойство у окружающих. Матье не подозревает, что тайный враг готовит ему испытание, способное разрушить его жизнь. Сможет ли кумир миллионов выйти победителем в самой опасной игре в своей жизни?
- Режиссёр
- Янн Гозлан
- Актёры
- Пьер Нине, Лианна Чи, Антони Бажон, Марион Барбо, Дебора Граль, Паскалина Шотар, Синди Рену
- Продолж.
- 126 мин.
- Премьера
16 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер