Группа ОТТА. Медиашторм тур 2026

Группа ОТТА представляет свой новый 5-й юбилейный альбом «МедиаШторм» и отправляется в новый тур 2026.

Инструментальная группа OTTА — это феномен российской инструментальной музыки, уникальное явление на российской музыкальной сцене не имеющее аналогов в России. Сочетая в себе мощь симфонического звучания, игривость поп-музыки и глубину инди-рока, коллектив создает неповторимую атмосферу, которая захватывает сердца слушателей по всему миру. В их звучании переплетаются новые и классические жанры рождая уникальную смесь симфо-попа, инди-рока, электроники и фолка. Неповторимый стиль группы OTTA отличает невероятная оригинальность. В творчестве сочетается энергия рока, нежность симфонического звучания, легкость поп-музыки и глубина фолка. Все это создает неповторимое звучание в стиле WORLD MUSIC, которое притягивает слушателя и заставляет его двигаться в такт.

С момента основания, группа OTTA прошла яркий путь творческого развития, завоевав признание как в России, так и за рубежом. Их концерты — это настоящие шоу, полные энергии, драматизма, красоты и уникальной харизмы. Группа гастролировала в Китае, Италии, и по всей России, от Калининграда до Камчатки. Группа OTTA не боится экспериментировать.

Ли Отта создает уникальные музыкальные аранжировки, которые делают каждую композицию особенной и неповторимой. А вирусный хит «Royal Safari» стала настоящим прорывом для группы. Клип набрал более 50 миллионов просмотров на YouTube, а трек стал популярным трендом в TikTok. Альбомы группы можно найти на всех ведущих цифровых площадках, что свидетельствует о большой популярности группы. В составе группы OTTA — яркие и талантливые девушки, играющие на различных музыкальных инструментах: скрипки и клавишные, барабаны и перкуссия, гитара и аккордеон, белорусские цимбалы и индийский ситар, китайская хулуси — все эти инструменты представлены в концертном шоу словно герои музыкального театра! ОТТА ШОУ это не просто концерт, это настоящее путешествие в мир инструментальной музыки.