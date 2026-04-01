Группа М. Круга «Попутчик»

Группа «Попутчик», неразрывно связанная с именем легендарного исполнителя русского шансона Михаила Круга, объявляет о возобновлении активной творческой деятельности.

«Попутчик» — не просто музыкальный коллектив, а часть истории жанра, хранитель уникального звучания и атмосферы, знакомой миллионам слушателей. Именно с этими музыкантами Михаил Круг записывал свои хиты, выходил на сцену и гастролировал по всей России.

После трагической гибели артиста деятельность группы была приостановлена. Сегодня «Попутчик» возрождается под руководством автора и исполнителя Ивана Крахмалова. В состав вошли музыканты, лично работавшие с Михаилом Кругом, — это гарантирует сохранение аутентичного звучания и духа оригинального коллектива.