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Grobut Neerg. 20 лет вскачь сквозь лес
12 декабря в 19:00
Концерты

Grobut Neerg. 20 лет вскачь сквозь лес

Арт-клуб «Площадка»

Кабаны вернулись. И у них юбилей! С 2006 года из самых глухих рязанских чащоб мы убиваем тишину, заряжая снаряды thrash, death, groove а иногда и doom метала. За это время сменились эпохи, закрывались и открывались клубы, но аборигены рязанского андеграундного бурелома живы и бодры. 12 ДЕКАБРЯ мы собираем всех своих на родной земле, где всё и началось. Шипы, клыки, щетина и треки, проверенные временем! От раритетных до свежих! GROBUT NEERG`у 20 лет!!! Почётные соучастники замеса: HOSTILE CALM, JAWS of DEAD DOG.

Возраст
16+
Жанры
Тяжелый рок