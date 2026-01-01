Гринч. Ужасающий новый год

Каждый год жители Ньювилля не празднуют Рождество. Дело в том, что в эту праздничную ночь в городке правит бал Гринч — зловещее кровожадное существо. Те, кто будет веселиться в Рождество, поплатятся головой и другими частями тела…
- Режиссёр
- Стивен ЛаМорт
- Актёры
- Дэвид Говард Торнтон, Кристл Мартин, Чейз Маллинс, Джон Бигэм, Эрик Бейкер, Флип Коблер, Эми Шумахер, Тина Ван Берк, Сафина Чанадет, Виктория Ипполито
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
-
8 января 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов