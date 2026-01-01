Гренландия: Миграция

Отголоски катастрофы, которая обрушилась на Землю пять лет назад, нависли над человечеством. Оставаться в Гренландии больше нельзя: тем немногим, кто сумел выжить, угрожает постоянный шквал осколков астероида. Человечество, а точнее то, что от него осталось, должно совершить самую важную и опасную миграцию в истории. Людям придется искать новое убежище, но разве такое осталось в этом изменившемся до неузнаваемости мире?
- Режиссёр
- Рик Роман Во
- Актёры
- Морена Баккарин, Джерард Батлер, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Томми Эрл Дженкинс, Рейчел Эвелин, Тронд Феуса, Уилльям Абади, Алекс Ланипекун, Питер Поликарпу
- Премьера
-
29 января 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Триллер